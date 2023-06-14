В ФМБА рассказали, что тормозит внедрение персонифицированной медицины в РФ

Первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева указала, что до сих пор нет модели внедрения персонифицированной медицины в систему оказания медицинской помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Внедрение персонифицированной медицины в российскую практику замедлено из-за отсутствия соответствующей модели, такое мнение в среду выразила первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас нет до сих пор модели внедрения персонифицированной медицины в систему оказания медицинской помощи. Попробуйте методы персонифицированной медицины внедрить в наши клинические протоколы, клинические рекомендации, <...> у нас стандарты обсчитаны по персонифицированной медицине? Нет, конечно. И все это замедляет внедрение персонифицированной медицины в практику, это абсолютно точно", - сказала она на сессии "Стратегии внедрения персонифицированной медицины".

По мнению Яковлевой, для развития такой медицины также нужны "персонифицированные препараты". "Я имею в виду клеточные препараты, генотерапевтические препараты. А вы попробуйте их зарегистрировать. У вас это произойдет? Вряд ли. У нас биотехнологии бурно развиваются, а нормативно-правовая база отстает", - добавила она.

По словам Яковлевой, персонифицированные подходы в России в основном развиты в сфере онкогеномики, а в других областях они пока мало заметны. Она также отметила, что сейчас исследовательские возможности сконцентрированы в основном в научных учреждениях, а не в медицинских - в этой сфере такими возможностями обладают только крупные научно-клинические центры.

"С одной стороны, конечно, мы считаем, что федеральные центры, крупные научные центры должны заниматься только сложными вещами и разрабатывать, и внедрять инновационные методы диагностики и лечения. Но с другой стороны, учитывая эпоху, надо чтобы наши центры могли брать материал от конкретного больного с конкретным заболеванием в любой конкретной клинике. И, конечно, соблюдая безопасность, отдавать эти материалы в свои научно-производственные центры, изучать и выдавать рекомендации и оптимальные схемы лечения для наших клиник", - рассказала Яковлева.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.