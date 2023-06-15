Суздаль примет Международный ремесленный конгресс в 2024 году

Конгресс ранее проводили только в Санкт-Петербурге и Москве

ТАСС, 15 июня. Международный ремесленный конгресс, который ранее проводился в Санкт-Петербурге и Москве, в 2024 году пройдет в Суздале Владимирской области. Соответствующее соглашение подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

"В 2024 году Суздаль примет Ремесленный конгресс. Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в его подготовке и проведении с министром промышленности и торговли РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым", - написал губернатор.

По его словам, Международный ремесленный конгресс пройдет в Центре народных художественных промыслов и ремесел, который планируют открыть летом 2024 года в Торговых рядах Суздаля. "Ранее конгресс проводился только в Санкт-Петербурге и Москве. Принимаем эстафету у столиц и чувствуем себя уверенно", - добавил Авдеев.

Как сообщил губернатор, во Владимирской области сильны традиции народных художественных промыслов. Изделия четырех предприятий региона признаны культурным наследием федерального уровня. "Это продукция Гусевского Хрустального завода им. Мальцова, фабрики "Ковровская глиняная игрушка", компании "Мстерский ювелир" и Центра традиционной мстерской миниатюры. Продукция еще 15 предприятий области отнесена к изделиям народных художественных промыслов регионального значения. У нас трудятся более 300 мастеров-ремесленников", - отметил Авдеев.

Основные цели конгресса - подведение итогов работы по сохранению и популяризации отрасли народных художественных промыслов и выработка консолидированных решений, при участии субъектов РФ, по развитию отрасли.