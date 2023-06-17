Минздрав заявил о необходимости иметь больше дешевых аналогов дорогостоящих препаратов

По словам замглавы ведомства Сергея Глаголева, также есть запрос на более дешевые медицинские изделия, такие как системы непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ просит фармпроизводителей больше работать над созданием более дешевых аналогов дорогостоящих препаратов для социально значимых заболеваний. Об этом в субботу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Нам бы хотелось еще увидеть возрастание доли дорогостоящих, возможно, вторых в классе, но более экономически доступных <...> препаратов для социально значимых заболеваний. Я говорю о 14 высокозатратных нозологиях, я говорю об орфанных заболеваниях, я говорю об онкологии, кардиологии и инфекционных болезнях", - сказал он на сессии "Формируя спрос и предложение: курс на инновационное развитие фармацевтической отрасли в России".

Также есть запрос на более дешевые медицинские изделия, такие как системы непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы. "У нас есть ресурсы, пожалуйста, мы готовы участвовать. Мы поддерживаем всяческие двухсторонние взаимодействия с зарубежными странами, с дружественными странами и готовы помогать в двух направлениях. Во-первых, это совместные исследовательские проекты, во-вторых, продвижение вас на зарубежные рынки. <...> Мы готовы лоббировать вопросы признания <...> и профилактики любых регуляторных сложностей. Азиатский регион, Латиноамериканский регион, африканские страны, страны Юго-Восточной Азии. Потенциал есть большой и может быть успешно освоен", - добавил Глаголев.

По словам замминистра, в целом ценовое регулирование должно быть усовершенствовано, прежде всего среди дорогостоящих лекарственных препаратов. Кроме того, нужно работать над увеличением доверия к отечественной фармацевтической промышленности. "Нам необходимы совместные проекты ассоциаций, отдельных производителей по изменению общественного восприятия нашей фармы. Вам есть чем гордиться, и об этом должны знать медицинские работники и наши пациенты", - заключил Глаголев.