В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры

В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что Запрет распространяется на открытые водоемы - Черное море, Белгород-Днестровский лиман и Дунай

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Одесской области ввели запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах региона из-за обнаружения в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

"По результатам лабораторных обследований за последнюю неделю в воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы. Поэтому категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речные и морские места рекреации). Также необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Запрет распространяется на открытые водоемы Одесской области - Черное море, Белгород-Днестровский лиман и Дунай. Уточняется, что мера принята после отчета главного санитарного врача Игоря Кузина, который 15 июня сообщал о повышенном риске для Одесской области из-за последствий разрушения Каховской ГЭС.

Ранее Кузин информировал о намерении украинских властей запретить купание в море и вылов рыбы в Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области из-за загрязнения водоемов после разрушения Каховской ГЭС. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 9 июня опроверг информацию о якобы имевших место случаях холеры в регионе.