Роструд: случаи нарушения трудовых прав мобилизованных в России единичные

Глава ведомства Михаил Иванков уточнил, что сейчас на горячую линию поступает около 35-45 обращений в месяц

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роструд с начала объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года получил порядка 1 тыс. звонков по теме соблюдения трудовых прав мобилизованных, однако случаи нарушений единичные. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роструда Михаил Иванков.

"Мы со своей стороны сразу развернули горячую линию и за весь период с начала мобилизации получили порядка 1 тыс. звонков. Для понимания, по другим темам за этот же период мы обработали более 80 тыс. обращений на горячей линии. Были единичные факты, когда нам приходилось подключаться как надзорному органу. Но, в основном, мы увидели ответственное отношение работодателя к этой теме. То есть говорить о том, что у нас имеют место в значительном масштабе факты нарушений трудовых прав мобилизованных, мы не можем", - рассказал собеседник агентства.

Глава Роструда напомнил, что согласно закону, работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с мобилизованным сотрудником, а может его только приостановить. Это гарантирует возможность после демобилизации вернуться на свое рабочее место.

"Основной поток был в самом начале от работодателей. Они уточняли, например, как правильно оформить документы в таких случаях. Сейчас порядка 35-45 обращений на горячую линию происходит в месяц, то есть пик прошел", - пояснил Иванков.

ПМЭФ в 2023 году проходил с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.