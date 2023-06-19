19 июня, 03:03
ПМЭФ

"ВКонтакте" не ожидает замедления роста аудитории

В мае 2023 года месячная аудитория соцсети в России составила рекордные 84 млн, сообщила гендиректор "ВКонтакте" Марина Краснова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Замедления роста аудитории в социальной сети "ВКонтакте" не ожидается. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор соцсети Марина Краснова в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы не видим предпосылок к тому, чтобы рост замедлялся. В мае месячная аудитория "ВКонтакте" в России составила рекордные 84 млн, что больше на 11,5%, чем годом ранее", - сказала Краснова.

Она напомнила, что в мае ежедневная аудитория соцсети достигла 54,2 млн пользователей.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация