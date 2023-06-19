На Украине заявили, что около 30% проб воды не отвечают санитарным нормам после ЧП на ГЭС

По данным Минздрава, в водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные требования

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минимум 30% взятых проб воды в Одесской, Николаевской и Херсонской областях не соответствует гигиеническим требованиям после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

"В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы. Не соответствуют гигиеническим требованиям не менее 30% взятых из поверхностных водоемов и зон рекреации проб воды (из 579 проб не соответствуют 185)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в наибольшей опасности сейчас Одесская область - там зафиксированы самые существенные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей. "Вдоль речного русла в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС и морского побережья сформировано около 40 точек мониторинга воды поверхностных водоемов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Среди опасных - сальмонеллы, ротавирус, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка", - уточняется в Минздраве.