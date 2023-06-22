На Дальнем Востоке в День памяти и скорби проходят мероприятия, митинги и богослужения

В частности, в Магаданской области состоится экскурсия "Вставай, страна огромная!" и открытый показ фильма "Прощаться не будем"

ТАСС, 22 июня. Свечи в память о 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны зажгли в регионах Дальнего Востока рано утром. В День памяти и скорби проводятся мероприятия, митинги и богослужения.

"В День памяти и скорби во всех муниципальных образованиях островного региона прошли митинги и патриотические мероприятия. К ним присоединились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, жители и гости региона, руководители областных и городских органов власти, воины-интернационалисты, депутаты и общественники, представители религиозных организаций. В областном центре митинг, <…> архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор провел богослужение, а затем собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К Мемориалу Славы и Вечному огню были возложены цветы", - сообщает пресс-служба Сахалинской области, уточнив, что мероприятие завершилось залпами оружейного салюта.

В ночь с 21 на 22 июня свечи памяти зажгли жители всех дальневосточных регионов, однако во Владивостоке из-за сильного дождя отменили утреннее шествие со свечами - в городе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Возложение цветов и торжественный митинг у памятника "Боевая слава Тихоокеанского флота" состоялся. Как уточнили в департаменте внутренней политики Приморского края, в День памяти и скорби торжественные митинги, возложения цветов, патриотические концерты проходят во всех муниципалитетах.

В Улан-Удэ с 22:00 (17:00 мск) до 24:00 (19:00 мск) в память о годовщине включат красную архитектурно-художественную подсветку на телебашне, там отобразится текст "Свеча. День памяти и скорби". Из Благовещенска по городам воинской славы выедет "автобус Победы", его финальной точкой станет Волгоград. В Магаданской области состоится почти 50 мероприятий, среди которых экскурсия "Вставай, страна огромная!" в Галерее боевой славы и открытый показ фильма "Прощаться не будем".