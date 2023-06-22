В Крыму заявили, что Чонгарский мост незначительно поврежден ударами ВСУ

По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, объект восстановят быстро

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Первоначальный осмотр обстрелянного Вооруженными силами Украины Чонгарского моста между Херсонской областью и Республикой Крым не выявил серьезных повреждений, объект будет оперативно восстановлен, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Та информация, которой мы обладаем - это один прилет. Говорит о том, что разрушения, вероятнее всего, незначительные, и восстановить его [мост] возможно будет быстро. Но окончательное решение примут сегодня, когда поймут. Там сейчас работает комиссия, саперы и так далее", - сказал Константинов.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что был нанесен удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.