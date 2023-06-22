El Pais: погружавшиеся к "Титанику" подписывали документы с перечислением рисков для жизни

Актер Алан Эстрада назвал погружение захватывающим путешествием, которое он бы не повторил, опасаясь за жизнь

МЕХИКО, 22 июня. /ТАСС/. Мексиканский актер Алан Эстрада, погружавшийся в 2022 году на батискафе "Титан" компании OceanGate Expeditions к месту гибели лайнера "Титаник", заявил, что все участники экспедиции должны подписывать документы с перечислением рисков для жизни. Об этом в четверг сообщила газета El Pais.

По словам Эстрады, "это было захватывающее путешествие", которое он бы не повторил, опасаясь за жизнь. Актер рассказал, что перед погружением "необходимо было подписать несколько документов, в которых подробно описывались все угрозы". "Мы понимали, что это невероятно опасная экспедиция, мы знали, что отправляемся не в парк развлечений," - отметил он.

Эстрада должен был совершить подобное погружение еще в 2021 году, однако системы батискафа вышли из строя и экспедицию отложили. Через год актер все же отправился в "путешествие", в чем ему помогли спонсоры, заплатившие $150 тыс. "Поскольку предыдущие экспедиции были успешными, в нынешнем году компания подняла цену до $250 тыс.," - уточнил мексиканец.