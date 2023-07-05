Депутат Госдумы считает, что штрафы за езду на СИМ вдвоем не введут до изменения ПДД

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что нужно сперва запретить перевозку пассажиров на электросамокатах, а затем устанавливать за это какую-либо ответственность

МОСКВА, 5 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Штрафы за езду на самокате одновременно двух человек могут быть введены в случае, если запрет на такую езду будет установлен правилами дорожного движения (ПДД). Об этом заявил ТАСС в среду первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Во вторник газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо Минтранса РФ в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского о том, что ведомство планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили ТАСС, что направили предложение в Минюст РФ.

"Нужно помнить, что любая административная ответственность на федеральном уровне устанавливается за нарушение конкретной нормы федерального законодательства. То есть сначала в правилах дорожного движения должна быть закреплена норма поведения, которая запрещает использовать средства индивидуальной мобильности для перевозки пассажиров, а за нарушение вот этой нормы может быть установлена какая-то ответственность", - сказал Бессерабов, отвечая на вопрос о возможности введения штрафов за езду на электросамокате вдвоем.

По его словам, идея Минтранса ввести штрафы для водителей СИМ за нарушение ПДД заслуживает внимания. "Очень важно учесть позицию и сотрудников правоохранительных органов, призванных обеспечивать безопасность дорожного движения. Ну и в любом случае Минтрансу придется пройти все согласования в федеральных органах власти, и в том числе в правительстве Российской Федерации. Только после этого может возникнуть полноценный законопроект", - пояснил Бессарабов.

Также депутат считает, что для фиксации нарушений с помощью камер наблюдения для электросамокатов не нужны регистрационные номера по аналогии с автомобильными.

С 1 марта 2023 года электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности, закрепленный в правилах дорожного движения в РФ. Максимальный штраф составляет до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, установлена максимальная разрешенная скорость для СИМ - до 25 км/час, а их масса не должна превышать 35 кг.