Чернышенко представил коллективу ТАСС нового гендиректора

Зампред правительства РФ поблагодарил Сергея Михайлова, покинувшего этот пост после 11 лет работы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который курирует ТАСС, представил нового генерального директора агентства - Андрея Кондрашова. Он также поблагодарил Сергея Михайлова, покинувшего этот пост после 11 лет работы.

"ТАСС для нас - это фабрика новостей, очень эффективный "конвейер", который дает максимально оперативную, объективную, очень интересно и "вкусно" поданную информацию. И здесь я хотел бы поблагодарить весь коллектив редакции в лице Сергея Владимировича Михайлова за большой труд и достижения последних почти 11 лет. Это заслуга вашей команды. Мы со стороны правительства это очень ценим", - сказал Чернышенко, обращаясь к Михайлову.

Однако, добавил он, мир не стоит на месте, и сейчас для агентства настал новый этап. "Сегодня Сергей Владимирович передает бразды правления ТАСС новому руководителю и покидает этот пост по собственному желанию, поскольку сосредоточится на новых проектах. И мы рассчитываем, что уникальный опыт коллектива и его многолетние традиции станут основой для качественно нового этапа развития государственного информагентства. И я уверен, что Андрей Олегович Кондрашов, который не нуждается в представлении, успешно справится с этой задачей", - добавил вице-премьер.

Чернышенко обратил внимание, что Кондрашов работает в СМИ больше 30 лет. За это время он прошел путь от репортера до первого заместителя генерального директора ВГТРК. "Поэтому коллектив ТАСС будет в надежных руках. И мы хотим пожелать от имени правительства нашему российскому информационному агентству постоянного расширения аудитории и информационного присутствия в мире", - подытожил зампред правительства России.

Взяв слово, Сергей Михайлов поблагодарил весь "без малого двухтысячный" коллектив ТАСС за совместную работу. "Мы были, есть и будем великой информационной командой, одной из лучших в стране. И я, безусловно, остаюсь - даже в новых ипостасях и новых проектах - членом тассовской семьи, потому что ТАСС - это навсегда", - пообещал он, передав слово своему преемнику.

Андрей Кондрашов признался, что для него огромная честь работать "с прославленным коллективом в самом легендарном СМИ Российской Федерации". "Беремся за работу. Все у нас получится. В добрый путь!" - обратился он с напутствием к коллегам.