7 июля, 10:35

Патриарх Кирилл поздравил Андрея Кондрашова с назначением на должность гендиректора ТАСС

Предстоятель РПЦ уверен, что взаимодействие ТАСС и Русской православной церкви будет и впредь способствовать утверждению высоких нравственных идеалов в жизни россиян, созиданию мира и общественного согласия, сохранению духовного и культурного наследия российского народа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Андрея Кондрашова с назначением на должность генерального директора ТАСС, выразив надежду на развитие плодотворного взаимодействия агентства и Русской православной церкви. Об этом сообщается в пятницу на сайте Московского патриархата.

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"Сердечно поздравляю вас с назначением на должность генерального директора информационного агентства ТАСС. Уверен, что свойственные вам профессионализм, принципиальность и целеустремленность вкупе с богатым управленческим опытом в сфере журналистики, накопленным за минувшие годы, помогут вам успешно решать ответственные задачи и на новом посту", - говорится в поздравлении патриарха.

Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что взаимодействие ТАСС и Русской православной церкви будет "и впредь способствовать утверждению высоких нравственных идеалов в жизни наших сограждан, созиданию мира и общественного согласия, сохранению духовного и культурного наследия российского народа".

Андрей Кондрашов, российский журналист и телеведущий, был назначен генеральным директором ТАСС 5 июля. Родился в 1973 году в Алма-Ате, с 1991 года работал на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной думы, входил в состав кремлевского пула, вел программу "Вести" и "Вести недели". В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК, в этой должности курировал информационное направление холдинга.

Бывший гендиректор ТАСС Сергей Михайлов возглавлял информационное агентство с 2012 года. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)Кондрашов, Андрей Олегович
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