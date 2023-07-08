В Париже сотрудница полиции подаст жалобу на участника акции против полицейского насилия

Она сообщила о нападении в ходе разгона демонстрации

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудница полиции Парижа намерена подать жалобу на участника манифестации против полицейского насилия, который, по ее словам, напал на нее в ходе разгона демонстрации. Об этом сообщил в субботу телеканал BFMTV.

По его данным, на сотрудницу полиции напал Юсуф Траоре - брат Адамы Траоре, умершего после задержания жандармами в 2016 году. С тех пор семья Адамы Траоре регулярно проводит манифестации в память о нем и против насилия со стороны правоохранительных органов.

Ранее полиция разогнала демонстрацию против полицейского насилия, организованную на площади Республики в Париже вопреки запрету властей. Запрет объяснялся как слишком поздней подачей уведомления о намерении провести марш, так и сложной обстановкой на фоне недавних беспорядков после убийства полицейским 17-летнего водителя в парижском пригороде Нантер. Помимо Парижа, несколько десятков аналогичных акций должны быть организованы в других городах республики, в том числе в Марселе, Нанте, Лилле и Страсбурге.