Аэропорт Кутаиси приостановил работу до утра из-за сильных дождей

Запланированные рейсы перенаправили в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Кутаиси приостановил работу до 07:00 вторника (06:00 мск) из-за сильных дождей, в результате которых были отменены рейсы. Об этом сообщило Объединение аэропортов Грузии.

"Причиной приостановки работы аэропорта является непогода в Западной Грузии, сильный дождь. Из-за обильных осадков прервана работа пассажирского терминала аэропорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, запланированные рейсы, которые должны были прибыть в кутаисский аэропорт, перенаправлены в аэропорт Тбилиси. На территории аэропорта работает группа экспертов.

Кутаисский аэропорт ранее отменил несколько рейсов, в том числе первый авиарейс из Москвы в Кутаиси авиакомпании Red Wings, который должен был приземлиться в 23:40 по местному времени (22:40 мск). Также был отменен рейс из Кутаиси в Москву, который должен был вылететь в ночь на вторник, в 00:30 (23:30 мск).

Как сообщали местные телеканалы, аэропорт в Кутаиси подтопило в результате сильного дождя. На одном из участков аэропорта под нагрузкой воды обвалился фрагмент крыши.