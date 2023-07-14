В еврейской общине назвали важным шагом в свободе вероисповедания передачу "Троицы" Церкви

Вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев сообщил, что есть много примеров того, как еврейские религиозные объекты были переданы представителям иудаизма в России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудничество государства и религиозных объединений в вопросе передачи иконы "Троица" Андрея Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре - важный шаг в развитии свободы вероисповедания и культурного разнообразия. Такое мнение высказал ТАСС президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Герман Захарьяев.

В среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. По данным правового управления Московской патриархии, договор заключен на 49 лет с возможностью дальнейшего продления. "Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства XV века, в советское время находилась в Государственной Третьяковской галерее.

"Безусловно, в этой ситуации важно поддерживать необходимые условия для сохранения этой реликвии, особый микроклимат, обеспечить доступ экспертов к реставрационным работам. Но как верующий человек я в основном поддерживаю в аналогичных случаях передачу религиозных ценностей в руки конфессий", - сказал Захарьяев.

По его словам, есть много примеров того, как еврейские религиозные объекты были переданы представителям иудаизма в России. Уже в начале 1990-х годов проводились семинары для руководителей общин, посвященные проблемам реституции еврейской собственности. В результате за несколько лет значительное количество зданий синагог, построенных до революции и сохранившихся до наших дней, были переданы еврейским организациям и начали использоваться по назначению.

Так, в 2018 году евреям вернули здание единственной в мире деревянной синагоги в Томске. Здание 1872 года постройки, отнесенное к объектам культурного наследия регионального значения, постепенно разрушалось, при советской власти его превратили в многоквартирный жилой дом. В 2017 году дом, признанный аварийным, расселили и "законсервировали", после чего мэрия приняла окончательное решение передать здание Томской еврейской общине, которая решила разместить в нем музей толерантности, рассказал президент фонда СТМЭГИ.

Синагога в Темир-хан-Шуре

Захарьяев также привел пример из жизни горско-еврейской общины. До революции здание синагоги, которое он назвал уникальным, было построено в Темир-хан-Шуре (ныне Буйнакск), тогдашней столице Дагестана. В 1960-х годах синагога была закрыта и передана под склад, здание постепенно ветшало.

"Сегодня в Буйнакске осталось всего несколько десятков евреев, и претензий на синагогу община не выдвигала. Несколько лет назад интерес к судьбе здания проявил Российский еврейский конгресс, - рассказал собеседник агентства. - Проект "Открывая синагогу Темир-Хан-Шура" стал победителем грантового конкурса поддержки музейных инициатив и выставочных проектов РЕК в 2019 году. За его реализацию взялись люди разных национальностей и вероисповеданий".

Все они, отметил Захарьяев, были объединены общим пониманием: здание синагоги необходимо открыть не только для общины, но и как настоящее сокровище для города и всех заинтересованных в сохранении наследия. В результате здесь открылась выставка, посвященная истории еврейской общины Буйнакска, и сейчас это здание "служит всему городу в качестве очага культурной жизни".

"Сотрудничество государства и религиозных объединений в вопросах сохранения религиозных ценностей - это важный шаг в развитии свободы вероисповедания и культурного разнообразия в нашем обществе", - заключил представитель горских евреев.