Песков ответил на слова Шольца о турпоходе с президентом России

Владимир Путин не стал бы проводить свободное время в Альпах, поскольку отдыхает исключительно на родине, отметил его пресс-секретарь

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не стал бы проводить свободное время в Альпах, поскольку отдыхает исключительно на родине. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал журналистам слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что не пошел бы в туристический поход по Альпам с Путиным.

"Я не знаю, что бы было (если бы глава государства пошел с канцлером ФРГ в поход по Альпам - прим. ТАСС). Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои редкие дни отдыха. Это однозначно не в Альпах, это у нас в стране", - сказал представитель Кремля.

Беседуя с гражданами в городе Фюссен в четверг, Шольц заявил, что не пошел бы в турпоход по Альпам с Путиным, однако отправился бы в такое путешествие с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Большинство коротких отпусков, о которых сообщал Кремль, Путин проводил на природе в Сибири. В 2014 году он взял выходной в свой день рождения 7 октября и провел его в сибирской тайге. Тогда он остановился в 300-400 км от ближайшего жилья. В июле 2013 года Путин провел выходные с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу в Туве и Хакасии. Тогда, как сообщал Песков, мини-отпуск увенчался трофеем - Путин на спиннинг поймал 21-килограммовую щуку, из которой сделали котлеты. В тайге президент также отдыхал в марте 2017 года и августе 2018-го, совершал долгие пешие прогулки. Перед своим днем рождения в 2019 году президент также побывал в Сибири, где в компании Шойгу собирал грибы, проехал за рулем внедорожника по тайге и устроил пикник у костра. В марте 2021 года также вместе с Шойгу глава государства провел выходные в сибирской тайге.