МВД Турции опровергло сообщения о запрете выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

В ведомстве пояснили, что список так называемых закрытых районов города с октября 2022 года не менялся

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Департамент по вопросам миграции МВД Турции опроверг сообщения о якобы запрете властями Стамбула выдачи иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) во всех районах города, за исключением "вынужденных обстоятельств". В заявлении ведомства, распространенном в воскресенье, отмечается, что список так называемых закрытых районов Стамбула с октября прошлого года не менялся и включает 10 муниципалитетов.

"Сообщения о закрытии в Стамбуле 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, которые закрыты для обращения, 10", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по данным на 1 июля 2022 года в Турции для получения ВНЖ были закрыты 1 169 районов, где число проживающих в них иностранцев превышало норму в 20%, из них в Стамбуле в 54 городских кварталах. "Миграционный департамент периодически проводит анализ ситуации на местах, чтобы не допустить перенаселения тех или иных районов иностранцами. С этой целью в 2019 году Стамбул был временно закрыт для регистрации сирийцев, которые находятся под временной защитой", - сообщило турецкое ведомство.

"В январе 2021 года для получения первичного ВНЖ были закрыты районы Стамбула Фатих и Эсенюрт, в октябре 2022 года по результатам проведенных оценок к указанным районам были добавлены муниципалитеты Авджилар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджилар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну", - говорится в сообщении департамента.

О закрытии всего Стамбула для выдачи иностранцам первичного ВНЖ в минувшую пятницу сообщила газета Milliyet. По утверждению издания, выдача первичного ВНЖ иностранным гражданам приостановлена, за исключением случаев, связанных, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, лечения, обучения, участия в деятельности, связанной с международной торговлей.

Согласно сведениям властей Турции, по состоянию на 2022 год в стране насчитывалось 5,4 млн иностранцев, из которых почти 1,3 млн проживали в Стамбуле, составляя около 8% его населения. Из их общего числа свыше 500 тыс. являются гражданами Сирии. Новый глава МВД Турции Али Ерликая после вступления в должность пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране в течение нескольких месяцев. Полиция 17-миллионного Стамбула ежедневно проводит рейды против нелегальных мигрантов практически по всему городу, в том числе в туристических районах. По данным Milliyet, в течение последних двух недель в Стамбуле были задержаны свыше 5 тыс. нелегальных беженцев, в основном сирийцев.