В Ростовской области упорядочат автомобильный трафик после ЧП на Крымском мосту

Ситуация на въезде к Крымскому мосту со стороны трассы "Таврида"

Ситуация на въезде к Крымскому мосту со стороны трассы "Таврида"

В Министерстве транспорта региона сообщили, что работают две перехватывающие парковки вместительностью до 500 машин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональному Минтрансу и другим службам упорядочить автотрафик на территории области в направлении альтернативного маршрута в Крым после ЧП на Крымском мосту.

"В связи с ЧП на Крымском мосту принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", - написал Голубев в понедельник в своем Telegram-канале.

В Министерстве транспорта Ростовской области ТАСС уточнили, что в настоящее время на территории региона работают две перехватывающие парковки в районе села Самбек и хутора Русский Колодец. Они вмещают до 500 машин. Там в настоящее время дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД. Также две перехватывающие парковки работают на территории ДНР.

В Упрдор Москва-Волгоград ТАСС сообщили, что число автомобилей по трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с ДНР в среднем по направлению из Ростовской области в июне 2023 года составила 4,5 тыс. автомобилей и более 2,5 тыс. грузовиков.