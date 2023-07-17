17 июля, 07:00
Атака на Крымский мост

В Ростове-на-Дону приостановили продажу билетов на автобусы в Крым

Ограничения будут действовать до утверждения новых маршрутов на полуостров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Билеты на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым временно нельзя купить, ограничения будут действовать до утверждения новых маршрутов на полуостров.

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Об этом сообщили ТАСС в министерстве транспорта региона.

"Автовокзалы в Ростовской области работают в штатном режиме, продажа билетов в Крым приостановлена в связи с формированием новых маршрутов. Как только будут сформированы новые маршруты, утверждены, будет возобновлена продажа билетов в Крым, и автобусы направят по другим маршрутам", - сообщил собеседник агентства. 

Теги:
РоссияРостовская областьКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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