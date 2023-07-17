Керченская паромная переправа возобновила работу

Первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа утром возобновила свою работу, первый рейс отправился из порта Кавказ в Керчь.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу, первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта", - говорится в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта, переправа, которая была закрыта в воскресенье, начала работу в 10:00 мск, погодные условия для судоходства благоприятные.