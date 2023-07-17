17 июля, 07:09,
обновлено 17 июля, 07:23
Атака на Крымский мост

Керченская паромная переправа возобновила работу

Первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа утром возобновила свою работу, первый рейс отправился из порта Кавказ в Керчь.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу, первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта", - говорится в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта, переправа, которая была закрыта в воскресенье, начала работу в 10:00 мск, погодные условия для судоходства благоприятные. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация