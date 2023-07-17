Отдыхающие в Крыму дети из ЛНР будут возвращаться домой через территории новых субъектов

Сейчас в крымских лагерях на оздоровлении находятся более 150 детей из региона

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Дети из Луганской Народной Республики (ЛНР), находящиеся на отдыхе в Крыму, вернутся в республику сухопутным маршрутом через территории новых субъектов РФ. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"Возврат детей планируется сухопутным путем по новым территориям", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Кусов рассказал, что сейчас в крымских лагерях на оздоровлении находятся более 150 детей из ЛНР: 64 ребенка в международном детском центре "Артек" и 100 - в оздоровительных учреждениях города Саки. "Еще 180 детей находятся в пути в город Гурзуф. Также 260 детей из города Краснодона планируют направить на отдых сегодня", - отметил он.

Кусов подчеркнул, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Крыму, "социального напряжения среди родителей, дети которых находятся на оздоровлении в Республике Крым, нет".