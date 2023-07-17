В ДНР прекратили продажу билетов на автобусы в направлении Крыма

Продажа приостановлена до особого распоряжения

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Перевозчик "Автовокзалы Донбасса" временно прекратил продажу билетов и отправление рейсов из ДНР в направлении Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР со ссылкой на перевозчика.

"С 17 июля 2023 года в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту продажа, бронирование билетов и отправление межрегиональных регулярных рейсов, следующих в указанном направлении с автостанций нашего предприятия, приостановлена до особого распоряжения. Просим учесть это при планировании поездок", - цитирует пресс-служба сообщение перевозчика.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС ДНР, силами ведомства при необходимости будут открыты пункты помощи для туристов, которые испытывают трудности с выездом из республики.

В пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) также сообщили, что движение автотранспорта между Крымом и другими регионами России будет осуществляться через Мариуполь и Мелитополь.

"Автомобильное сообщение с Республикой Крым для транзитного транспорта сохраняется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД заверили, что сотрудники ГИБДД окажут максимальное содействие участникам дорожного движения. На стационарных постах, а также у инспекторов нарядов ДПС водители могут получить информацию о маршруте движения до Крымского полуострова, местах остановки и стоянки, объектах придорожного сервиса и заправочных станциях.

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова сообщила ТАСС, что снабжение и передвижение туристов и жителей Крыма будет обеспечено морским и наземным путями через новые регионы.

Власти Луганской Народной Республики до особого распоряжения приостановили продажу билетов на полуостров, также Минтранс Ростовской области сообщил о введении ограничений на продажу автобусных билетов из Ростова-на-Дону в Крым.