Правда ли, что вакцина от COVID-19 может привести к смерти?

Непосредственно на сайте журнала The Lancet того исследования, о котором говорится в сообщениях в соцсетях, нет. Зато его "следы" можно найти на сайте Social Science Research Network (SSRN) — одного из ведущих электронных хранилищ научных трудов — в формате препринта, то есть ранней версии исследовательской работы, не прошедшей рецензирование в научном журнале. Этот препринт был опубликован 5 июля 2023 года — совместно с платформой Preprints with The Lancet (с англ. — "препринт с The Lancet"). Но уже вскоре он был удален, поскольку выводы исследования не подтверждаются его методологией.

Кроме того, работы, размещаемые в рамках Preprints with The Lancet, не являются публикациями непосредственно журнала The Lancet и не обязательно даже проходят рецензирование в нем. Поэтому издательство просит авторов подобных препринтов четко указывать, что полученные ими выводы — предварительные и еще не прошли экспертную оценку.

Теперь что касается опасности умереть из-за вакцины от ковида.

Иногда в разных странах фиксировали смерть пациентов, якобы напрямую связанную с вакцинацией от коронавируса. Такие сообщения появлялись, например, из Австрии, Новой Зеландии, Швейцарии, ЮАР, Японии и др. В некоторых случаях связь подтверждалась, в других — нет. Но общемировой достоверной агрегированной статистики подобных событий нет.

Зато есть данные математического моделирования — на лето 2022 года, что массовая вакцинация предотвратила 14–20 млн смертей.

В конце 2021 года британский врач и главный медицинский советник Агентства по безопасности в области здравоохранения Сьюзан Хопкинс отметила, что от COVID-19 умирают в основном невакцинированные. Также она объяснила, что после вакцинации если и умирают, то в основном пожилые люди, в особенности те, кто старше 70 лет, а также уязвимые по медицинским показаниям. Кроме того, по ее словам, люди, сделавшие прививку от коронавируса, могут умереть из-за постепенного ослабления полученного при вакцинации иммунного ответа и как следствие — риска все-таки заразиться. А потому важна ревакцинация.

Министерство здравоохранения РФ отмечает, что вакцина — единственное надежное средство профилактики вируса. Только с помощью вакцинации можно остановить передачу вируса и защитить себя от тяжелых последствий заболевания. Все зарегистрированные в России вакцины от COVID-19 прошли достаточный объем исследований, являются безопасными и эффективными. А их применение в рамках масштабной вакцинации не выявило серьезных угроз для здоровья. И наконец, имеющийся объем данных позволяет говорить, что риск тяжелого течения заболевания и осложнений, в том числе смерти, значительно превосходит риски побочных реакций от вакцинации, которые в основном проходят в легкой форме.

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все одобренные ею вакцины (российских нет в этом списке — прим. ТАСС) прошли оценку на соответствие приемлемым стандартам качества, безопасности и эффективности с использованием данных клинических испытаний, производственных процессов и процессов контроля качества. Все вакцины из этого перечня высокоэффективны и используются для предотвращения тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.

ВОЗ также указывает, что после вакцинации против COVID-19, как и после любой вакцины, некоторые люди испытают легкие или умеренные побочные эффекты. Это нормальный признак формирования в организме защиты от инфекции. Большинство побочек проходят сами по себе за нескольких дней. Впрочем, их более тяжелое или длительное течение также возможно, но редко.

В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. И тогда же в организации отметили тенденцию к снижению смертности от COVID-19, уменьшению числа госпитализаций в стационары и отделения интенсивной терапии, а также высокий уровень популяционного иммунитета к вирусу.