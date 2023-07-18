В Курске локализовали очаг кори

По данным Роспотребнадзора, инфекцию завезли из другого региона

ТАСС, 18 июля. Очаг кори в Курске локализовали, первые случаи заболевания зафиксировали у членов религиозного общества. Инфекцию завезли из другого региона, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На контроле управления Роспотребнадзора по Курской области в настоящее время находится ситуация с заболеваемостью корью в локальном очаге, возникшем вследствие отсутствия прививок у граждан. Первые случаи заболевания возникли на территории Курска 31 мая вследствие завоза инфекции из другого региона и контактов в сообществе не имеющих иммунитета граждан. Заболевшие, не имеющие прививок от кори в связи с отказом от вакцинации, являются членами религиозного сообщества, объединены родственными связями и активно контактируют между собой", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что медорганизации проводят ежедневное наблюдение за заболевшими и контактными лицами, а также иммунизацию. Специалисты в каждом случае подозрения на корь незамедлительно организуется комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. По данным на 18 июля, из 70 заболевших 46 выздоровели, 24 находятся под медицинским наблюдением.

Накануне в Курске выявили очаг кори, среди 70 заболевших - 50 детей. Все заболевшие не были привиты от кори, так как отказались от вакцинации.