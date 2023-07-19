Путин ожидает, что города, улицы и школы в России будут называть в честь участников СВО

Глава государства на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" пообщался с добровольцем специальной военной операции Ильей Штокманом, который ранее стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Имена участников специальной военной операции будут появляться на картах российских городов, уверен президент РФ Владимир Путин.

На заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" глава государства пообщался, в частности, с добровольцем СВО Ильей Штокманом, который ранее стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России". Путин в шутку заметил, что одно из крупнейших газовых месторождений РФ называется Штокмановским.

"[Оно] не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", - обратился президент к участнику СВО.

Президент РФ назвал удивительной историю Штокмана, который, несмотря на хорошую карьеру и бронь, ушел добровольцем на передовую. По мнению Путина, в этом отражается часть истории всей страны. "Поиск страной своего места в жизни. И у вас то же самое. И в конце концов вы пришли к самому главному в этом поиске, самое главное - это посвящение себя этой стране, и, в конечном итоге, в этом есть борьба за будущее наших детей, и [в том числе] вашего ребенка", - обратился глава государства к своему собеседнику.

Путин поблагодарил Штокмана и пожелал успехов ему и его сослуживцам. "Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто, это тяжелейшая работа: и днем, и ночью в условиях угрозы жизни и здоровья постоянной. Это непростая история", - сказал президент.