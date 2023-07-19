Путин впечатлен результатами работы платформы "Россия - страна возможностей"

Глава государства отметил, что участниками программ платформы стали более чем 20 млн человек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что впечатлен масштабами работы и результатами платформы "Россия - страна возможностей".

"26 программ [у платформы] - это как бы ни о чем не говорит, может быть и 36, и 106 - неважно, а важно, что участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "Не менее впечатляет, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья и коллеги из более чем 150 стран мира. Это, конечно, серьезный результат", - оценил Путин. По его мнению, это говорит о том, что людям активным, ищущим себя, стремящимся к результатам очень важно принимать участие в мероприятиях, направленных на поддержку тех, кто хочет достичь намеченных целей.

Президент привел данные социологических исследований, свидетельствующих, что в 2017 году 37% молодых людей в России считали, что в стране созданы подобающие условия для самореализации молодых людей. "А сейчас этот показатель уже свыше 80%", - констатировал Путин. На его взгляд, "это говорит о том, что все усилия государства необходимые результаты приносят, а среди участников проектов таких уже свыше 90%".

Как уточнил со своей стороны генеральный директор платформы Алексей Комиссаров, "начинали с 37%, потом было 50%, 62%, в прошлом году 76%". "И вот недавно ВЦИОМ провел очередной такой социологический опрос - 81% наших граждан сказали, что они уверены, что у молодого поколения есть возможность для самореализации, есть возможность для применения своих способностей и возможность добиться успеха в жизни", - сказал он.

Путин назвал проект "Россия - страна возможностей" в целом востребованным. "Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди - конкретный человек с его амбициями в хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства по ключевым направлениям развития", - отметил президент.

О работе платформы

Глава государства напомнил, что 2023 год признан Годом педагога и наставника. Путин отметил важность того, что со всеми участниками проекта работают люди, которые добились общепризнанных результатов в жизни.

Президент обратил внимание на важность того, чтобы проекты платформы "Россия - страна возможностей" становились более востребованными и интересными. "Надеюсь, что так оно и будет, ну а результаты говорят сами за себя: пока, во всяком случае, у вас это все получается", - оценил глава государства. Он привел в пример проект платформы - автомобильную экспедицию вокруг Азовского моря. "Думаю, что люди, которые встречались с вами, с которыми вы работали в ходе этого, так сказать, не туристического, а делового круиза, это тоже было полезно", - сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе проекта в текущем и в прошедшем году. "Надеюсь на то, что ситуация будет развиваться таким же образом, работа будет идти так же энергично и эффективно", - подытожил Путин.