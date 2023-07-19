Путин признался, что ему не понравился студенческий опыт работы грузчиком

По словам президента, он подрабатывал, когда был студентом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о собственном опыте работы грузчиком, признавшись, что она ему не очень понравилась.

На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" к главе государства обратился победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец специальной военной операции, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе Илья Штокман, рассказавший, что, уехав на работу за границу в 2008 году, он прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

"Пекарня - это неплохо, само по себе неплохо", - улыбнулся Путин. "Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря", - заметил президент.