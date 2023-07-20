20 июля, 15:03

Купивший брендовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен пытался до суда решить спор

Сергей Карпов/ ТАСС
© Сергей Карпов/ ТАСС

Станислав Анохин отметил, что будет добиваться получения купленных вещей либо их аналогов

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Житель Волгограда Станислав Анохин, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел брендовые вещи по ценам в 846 раз ниже реальных, сообщил в четверг ТАСС, что предлагал магазину разрешить спор в досудебном порядке, но его предложение было проигнорировано.

Ранее Верховный суд РФ встал на сторону волгоградца, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел брендовые вещи по ценам от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости, а после получил от магазина уведомление о невозможности доставки товара.

"Дело не в том, что и как я купил. А есть право, его исполнение должно быть беспрекословным. Я предлагал в том числе и в до претензионном порядке разрешить этот спор. Никто не ответил в установленные сроки на претензию", - сказал он ТАСС, отметив, что сам магазин не выступал с инициативой заключить мировое соглашение в суде или до него.

Собеседник агентства отметил, что будет добиваться получения купленных вещей либо их аналогов. Заседание по данному делу пройдет в Дзержинском районном суде Волгограда 10 августа. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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