Иосиф Пригожин сообщил, что не собирался в ближайшее время отправиться с Валерией в Канаду

Продюсер отметил, что ему не понятны основания внесения в санкционный список страны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, внесенные 20 июля в санкционный список Канады, не планировали отправиться туда в ближайшее время. Об этом в четверг ТАСС сообщил Пригожин, отметив, что ему не понятны основания принятия такого решения.

"На чем основываются, не понятно, - сказал собеседник агентства. - Мы туда в ближайшее время не собирались, да и не в ближайшее. Лететь туда далеко. Канада визовая страна, смысл нас вносить в санкционные списки, когда можно просто не дать визу. Они это делают для того, чтобы был шум".

Пригожин также отметил, что его супруга певица Валерия занята своими делами и старается не реагировать. "Она туда не собиралась. Мы туда ездили только на гастроли, Валерия радовала людей своим голосом. Нельзя сказать, что она без нее [Канады] жить не может", - заключил продюсер.

20 июля Канада обновила санкционный список по России, в него вошли несколько деятелей культуры РФ. Рестрикции были опубликованы в четверг на сайте канадского МИД.

В новый список вошли генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов), певицы Юлия Чичерина и Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова), продюсер Иосиф Пригожин, певица Ольга Кормухина. Кроме того, ограничения были введены против народной артистки РСФСР Марии Федосеевой-Шукшиной, актера Дмитрия Харатьяна.

Всего в санкционный список вошли 39 физических лиц.

В новость внесена правка (19:47 мск) - передается с исправлением имени в 4 абзаце, верно - заслуженной артистки РФ Марии Федосеевой-Шукшиной.