21 июля, 07:02
Атака на Крымский мост

Очередь из 300 автомобилей образовалась к Крымскому мосту со стороны Керчи

Со стороны Кубани зафиксировали 250 транспортных средств

ТАСС, 21 июля. Очередь из 300 автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи (Республика Крым) к утру пятницы, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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"В очереди со стороны Тамани [Краснодарский край] находится 250 транспортных средств. Ожидание - около часа. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Ожидание - около часа", - говорится в сообщении.

Как следует из данных Telegram-канала, очередь со стороны Керчи устранили к 01:00, со стороны Тамани тогда в ней все еще стояло 160 транспортных средств.

  

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