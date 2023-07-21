В Крыму назвали безопасным маршрут на полуостров через новые регионы

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что случаев выхода на него бандитских формирований и диверсионно-разведывательных групп не зафиксировано

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Маршрут до Крыма, проходящий по территориям новых регионов России, безопасен. С момента его активного использования после ЧП с Крымским мостом случаев выхода на него бандитских формирований и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не зафиксировано.

Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"И в самом Мариуполе безопасно, и по трассе еще не было ни одного ЧП - никаких ДРГ, бандитских формирований, которые могли бы выйти на дорогу и что-то сделать. Таких случаев не было. Она достаточно надежно охраняется, можно увидеть по пути следования. Там достаточно сил Росгвардии. В общем там все достаточно надежно", - сказал Константинов.

По словам спикера Госсовета, дорога через новые регионы может стать одним из основных путей в Крым.

"Мы сами по ней [дороге] проезжали делегацией Государственного совета - хорошая, отремонтированная, новая дорога. За четыре часа можно доехать до Мариуполя. <...> Для нас, в принципе, стратегически это может стать одним из основных путей сообщения. Существуют уже планы по строительству - они объявлены официально - новой четырехполосной автострады, она свяжет Таганрог с Джанкоем. И, безусловно, это будет серьезнейший автомобильный прорыв", - сказал Константинов.

Количество машин

По словам спикера, сейчас в Крым по сухопутному коридору ежедневно приезжают около 2,6 тыс. автомобилей, проблем с пробками на пунктах досмотра нет.

"Количество машин, которые въезжают в Крым по этой дороге [сухопутный коридор по территории новых регионов РФ], значительное - порядка 2 600 машин [в сутки]. Время досмотра небольшое, очередей практически нет, иногда возникают ситуативные очереди - до ста машин. Но в течение часа их быстро досматривают. Сам процесс досмотра быстрый - не более пяти минут. В общем-то достаточно все организованно и находится под контролем", - сказал Константинов.

Ситуация в отелях

Он также добавил, что массовых отмен броней в Крыму нет, отели загружены в среднем на 55%.

"У нас нет массового явления отказа от броней. То количество, которое сегодня существует, относится к разряду технических - это происходит всегда. Уровень загрузки отелей сейчас порядка 55%. Безусловно, мы хотим больше, но эта цифра позволяет отрасли в целом выдержать удар", - сказал Константинов.

По его словам, прогноз загрузки крымских средств размещения в августе составляет порядка 60%. "В июле по сравнению с прошлым годом мы просели на 15-20%. В августе, я надеюсь, мы выровняемся", - отметил спикер крымского парламента.

От также добавил, что в текущем сезоне отели Крыма предлагают отдыхающим достаточно демократичные цены на проживание, многие предоставляют скидки.