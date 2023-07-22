22 июля, 17:45
Военная операция на Украине

Раненому военкору "Известий" Польшакову провели первую операцию

Три осколка еще предстоит извлечь из журналиста, сообщили в издании

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Раненный в субботу в Запорожской области военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, еще три осколка из него предстоит извлечь. Об этом сообщается на сайте издания.

Читайте также
Что известно об обстреле российских журналистов в Запорожской области

"Как врачи сказали, три осколка еще во мне получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один - в ягодице. На ноге полностью на вылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа тоже на вылет, но там сделали операцию, все зашили, чтобы остановить кровотечение", - привели слова Польшакова "Известия".

Корреспондент также уточнил, что оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты мягкие ткани. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация