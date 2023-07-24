Консул в Мале сообщил, что РФ заняла первое место по турпотоку на Мальдивы с начала года

Доля России на мальдивском туристическом рынке составила 11,8%, отметил Али Фаузи

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июля. /ТАСС/. Россия стала лидером в рейтинге зарубежных стран, граждане которых посетили Мальдивы в этом году. Об этом ТАСС сообщил в понедельник почетный консул России в Мале Али Фаузи.

"Россия возглавила по итогам июля рейтинг стран, граждане которых выбирают для отдыха Мальдивы, обогнав соседнюю Индию, а также Великобританию", - сказал он.

По словам Фаузи, по итогам июля с начала года на Мальдивы прибыли 121 354 российских туриста, тогда как из Индии - 119 857, а из Соединенного Королевства - 86 731 турист. Таким образом, доля России на мальдивском туристическом рынке составила 11,8%.

"Жители Мальдив испытывают искреннюю симпатию к российским туристам, поскольку они известны своим дружелюбием и уважительным отношением к местному населению и культуре", - отметил Фаузи.

Так, рассказал он, во время его недавнего визита на мальдивский остров Тодду по случаю главного исламского праздника Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) отдыхающие из РФ надели традиционные местные костюмы, чем еще более расположили к себе местных жителей.

Ранее в интервью ТАСС глава мальдивского МИД Абдулла Шахид заявил, что туристов из РФ очень любят на Мальдивах, и в республике благодарны россиянам за то, что они приезжали на острова даже в период пандемии СOVID-19. По словам Шахида, в 2020 и 2021 годах туристов из России было больше всего на Мальдивах среди иностранцев. Мальдивский министр выразил надежду, что число отдыхающих из РФ продолжит расти.