Российское общество "Знание" и ИСАА МГУ договорились о сотрудничестве

В пресс-службе общества отметили, что партнерство позволит популяризировать достоверные сведения о странах Азии и Африки среди граждан РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и Институт стран Азии и Африки МГУ подписали соглашение о сотрудничестве в области просветительских и научных проектов в ходе форума Россия - Африка.

"27 июля 2023 года генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ИСАА МГУ) Алексей Маслов подписали соглашение о сотрудничестве. Организации договорились о совместной деятельности в области просветительских и научных проектов во время Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, который открылся сегодня в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы общества "Знание".

В пресс-службе отметили, что партнерство между ИСАА МГУ и обществом "Знание" позволит популяризировать достоверные сведения о странах Азии и Африки среди граждан РФ, а также информировать население и деловое сообщество стран о российских достижениях. Для реализации соглашения обе стороны планируют провести в России публичные лекции и совместные просветительские форумы "Свет с Востока" и "Африка зовет". Кроме того, будет разработана и реализована образовательная программа для подготовки новых лекторов "Знания" из числа преподавателей университетов по направлению востоковедения и африканистики, также планируется организация встреч студентов с известными выпускниками ИСАА МГУ.

По словам генерального директора российского общества "Знание" Максима Древаля, соглашение не только создает условия для дальнейшего развития обеих организаций, но и расширяет возможности для Российской Федерации в целом. "Сегодня, как никогда прежде, созданы благоприятные условия для сотрудничества со странами Африки во всех сферах, и мы должны этим пользоваться", - отметил он.

"В наших планах, помимо двух всероссийских лекционных марафонов, также создать информационный ресурс, посвященный знаниям о Востоке, активная работа по популяризации научных знаний на всем пространстве России, а также взаимодействие с нашими зарубежными партнерами в освещении российских подходов и научных достижений в области исследования отношений России со странами Азии и Африки", - рассказал директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.