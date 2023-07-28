Путин: Россия реализовала 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки с 2020 по 2023 год

По словам президента, РФ одна из первых пришла на помощь государствам континента в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия на двусторонней основе провела 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки за почти четыре года, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"За период с 2020 по 2023 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса", - сказал он.

По словам президента, безвозмездно были поставлены миллионы тестовых систем, переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекции.

Россия готова работать с африканскими странами на перспективу и уверена в успешном будущем этих отношений, заявил Путин.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы искренне готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство. Ценим отношения с каждой африканской страной и с континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире", - сказал глава российского государства.