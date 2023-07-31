В Челябинске окажут помощь женщине, которая провела в заточении 14 лет

В пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщали, что в отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Профильные ведомства окажут всю необходимую помощь женщине, которая находилась в заточении в частном жилом доме в Челябинске на протяжении 14 лет и смогла освободиться только после того, как подозреваемый в ее похищении попал в психиатрическую больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Губернатор Алексей Леонидович Текслер был сразу проинформирован об этой ситуации. Даны поручения профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшей. Произошедшее - чудовищное преступление, уверены, что следственные органы выполнят свою работу на высоком уровне, и виновный понесет наказание", - сказали в пресс-службе.

31 июля со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области сообщалось, что в Челябинске в отношении местного жителя возбуждено два уголовных дела - о похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и об убийстве (по ч. 1 ст. 105 УК РФ).

© СК России

По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с местной жительницей, которую под предлогом распития спиртного привез в частный дом. Там он ее удерживал до настоящего времени, пока у него не обострилось психическое заболевание, после обострения мужчину доставили в больницу, а женщина смогла освободиться и убежать. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность подозреваемого к совершению убийства другой местной жительницы в 2011 году. После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.