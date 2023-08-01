Соцфонд проведет перерасчет пенсий для 9,5 млн работающих пенсионеров

В Социальном фонде России пояснили, что корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) с 1 августа проведет автоматический перерасчет пенсий для 9,5 млн работавших в 2022 году пенсионеров. Прибавка будет зависеть от их зарплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

"С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка в этом году составляет три пенсионных коэффициента. По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 9,5 млн пенсионеров", - рассказали в Соцфонде.

Как пояснили в СФР, корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги перечислят всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Для этого специалисты всех отделений Социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат, рассказали в СФР.