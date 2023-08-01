Ученые заявили, что свыше 1,92 млрд человек на Земле страдают от различных форм анемии

Пресс-служба американского Института изучения метрики здоровья в Сиэтле сообщила, что 66% случаев развития анемии оказались связаны с нехваткой железа в пище

ТАСС, 1 августа. Медики выяснили, что число носителей анемии в мире выросло на 420 млн человек по сравнению с 1990 годом, в результате чего их общее число выросло до 1,92 млрд человек, но при этом оно уменьшилось в процентном отношении с 28,2% до 24,3%. Больше половины случаев развития анемии (66%) оказались связаны с нехваткой железа в пище, сообщила пресс-служба американского Института изучения метрики здоровья в Сиэтле (IHME).

"Число носителей анемии в 2021 году выросло до 1,92 млрд человек, что на 420 млн выше, чем три десятилетия назад. При этом ситуация в мире улучшилась за счет уменьшения доли носителей болезни (с 28,2% до 24,3%) и снижения тяжести развития болезни. Это снижение было особенно характерным для взрослых мужчин, и оно в меньшей степени затронуло женщин репродуктивного возраста и детей в возрасте до пяти лет", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли российские и зарубежные ученые под руководством Уильяма Гарднера, научного сотрудника IHME, во время изучения данных, собранных в рамках проекта Global Burden of Disease. Его ведут ВОЗ, американский институт IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с 1990 года. В проекте участвуют специалисты из почти всех стран - участниц организации, их медицинские службы и ведущие научные центры.

Эксперты ВОЗ и их коллеги из ведущих национальных научных и медицинских учреждений использовали собранные данные для оценки того, как много людей на Земле сейчас страдают от анемии. Эти сведения ученые использовали для оценки того, как изменилась ситуация с распространением малокровия в последние три десятка лет, а также для анализа факторов, способствующих развитию анемии.

Успехи в борьбе с анемией

Гарднер и его коллеги обнаружили, что число носителей анемии в мире выросло до 1,92 млрд человек, что на 420 млн больше, чем в 1990 году. С другой стороны, общая доля людей с этой болезнью снизилась с 28,2% до 24,3%, что ученые связывают с усилиями, которые предпринимаются профильными органами ООН и международными организациями для борьбы с анемией в самых слаборазвитых странах.

При этом анемия по-прежнему остается болезнью стран третьего мира. В частности, от малокровия страдают свыше 47% жителей западной Африки южнее Сахары, около трети людей в Южной Азии и в центральной Африке, тогда как в странах Европы, а также в США и Австралии ее распространенность не превышает 5,7-6,8%. В России этот показатель снизился с 18% в 1990 году до 15% в 2021 году, причем от тяжелых форм анемии сейчас страдает около 0,3% населения РФ.

Большие различия в частоте развития анемии были зафиксированы учеными среди разных половых и возрастных групп. В частности, взрослые мужчины почти вдвое реже страдают от малокровия, чем женщины (17,5% и 31,2%), что в особенности характерно для людей в репродуктивном возрасте, среди которых этот разрыв увеличивается до трех раз. Также очень часто анемия поражает детей в возрасте до пяти лет и пожилых людей в возрасте от 80 лет и старше (40-60%).

Причиной развития анемии более чем в половине случаев (66%) является нехватка железа в пище, однако его недостаток чаще всего вызывает легкие формы болезни. При этом малярия и другие инфекции, в том числе и ВИЧ, а также нарушения кроветворения, оказались связаны с развитием тяжелых, но относительно немногочисленных случаев анемии. Понимание этого, как надеются ученые, позволит ООН и другим международным организациям адаптировать существующие меры для более эффективной борьбы с анемией во всех регионах мира.