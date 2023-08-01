Россиянам снова хотят предоставить доступ к "Зеленым картам"

Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал "Известиям", что у Турции и Азербайджана есть экономический интерес, однако дальнейшие перспективы инициативы будут зависеть от решения Брюсселя и его оценки санкционных рисков

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бюро Турции и Азербайджана по транспортному страхованию могут возобновить продажу россиянам "Зеленых карт" (международный аналог ОСАГО). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Глава РСА Евгений Уфимцев рассказал "Известиям", что у этих дружественных стран есть экономический интерес, однако дальнейшие перспективы инициативы будут зависеть от решения Брюсселя (штаб-квартира Бюро "Зеленой карты") и его оценки санкционных рисков. Процесс длительный, вопрос будет решен не ранее начала 2025 года, добавил Уфимцев "Известиям".

По словам главы РСА, сейчас страховые компании в конкретной стране могут продавать такие покрытия только на авто, зарегистрированные в этом государстве. Представители "Альфастрахования" сообщили "Известиям", что поддерживают идею продажи россиянам "Зеленых карт", так как при активации этой системы граждане смогут покупать карты, к примеру, турецких компаний для въезда в Европу.

В пресс-службе ВСК (страховая компания с рейтингом А++) добавили, что такая возможность обсуждается не только с Турцией и Азербайджаном, но и с Молдавией.

Членство Белоруссии и России в системе "Зеленая карта" приостановлено с 30 июня по решению Генеральной ассамблеи Совета бюро системы "Зеленая карта". Международные полисы автострахования "Зеленая карта", оформленные в Белоруссии и России, перестали действовать в более чем 30 странах Европы.

При этом уже оформленные российские "Зеленые карты" признаются Турцией и Азербайджаном до 2024 года. Также въехать с такими полисами россияне могут в Белоруссию.