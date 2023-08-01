Снятый с киевского монумента "Родина-мать" герб СССР отправят в музей

По словам и. о.главы Минкультуры Ростислава Карандеева, работы идут по графику и должны завершаться ко Дню независимости Украины

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Герб СССР, который украинские власти демонтируют со щита монумента "Родина-мать" в Киеве, отправят на хранение в музей. Об этом сообщил и. о. министра культуры Ростислав Карандеев.

"[Элементы герба] будут демонтированы и размещены на территории, вот здесь в музее (рядом с монументом "Родина-мать" расположен Музей истории Украины во Второй мировой войне - прим. ТАСС). <...> Есть и другие мнения, но все-таки этот элемент времен пребывания Украины в составе Советского Союза, безусловно, имеет историческое, научное и художественное значение. Поэтому его следует сохранить", - сказал он на видео, которое в Telegram-канале опубликовало украинское издание "Страна". По словам и. о. главы Минкультуры, работы идут по графику и должны завершаться ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Ранее скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над проектом по замене герба, предложил разместить демонтированный советский герб "в перевернутом виде в темном зале под монументом". При этом гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что его планируется переименовать в "Национальный музей войны за независимость". По его словам, сам монумент "Родина-мать" будет называться "Украина-мать".

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ. В украинских СМИ распространяются кадры демонтажа элементов советского герба, который разрезают и частями спускают на тросах.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом составляет 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.