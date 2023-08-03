3 августа, 17:49
Попытка госпереворота в Нигере

Телеканал France 24 и радио RFI сообщили о прерывании их вещания в Нигере

СМИ обвинили в этом участников недавнего переворота

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере. Сами СМИ обвинили в этом участников недавнего переворота. Соответствующее заявление распространило радио RFI.

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"Через неделю после переворота в Нигере, по словам нескольких источников на месте, в стране было прервано вещание программ RFI и France 24. Группа France M dias Monde осуждает это решение, принятое вне каких-либо традиционных и правовых рамок", - говорится в сообщении.

Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав на аналогичные случаи, произошедшие после переворотов в Буркина-Фасо и Мали. Согласно заявлению, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до "четверти населения" страны. Тем не менее телеканал и радиостанция утверждают, что доступ к ним в Нигере все еще можно получить, и публикуют способы подключения.

МИД Франции также опубликовал заявление, осудив приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули свою "неизменную и решительную приверженность свободе прессы" и "доступу к многосторонней информации". В МИД также выразили мнение, что "принятые в Нигере меры были осуществлены на фоне авторитарных репрессий, осуществляемых лицами, совершившими попытку государственного переворота". Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума. 

Теги:
НигерФранцияБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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