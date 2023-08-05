В Курской области начались восстановительные работы после атаки БПЛА

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что в результате взрыва повреждены 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме

ТАСС, 5 августа. Восстановительные работы начались в двух поврежденных административных зданиях и храме в городе Рыльске Курской области, где ночью была совершена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"В Рыльске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. В результате взрыва повреждено 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме", - написал он.

По словам губернатора, рабочие произвели замеры, изготовление окон займет около 10 дней.

В ночь на 5 августа в Рыльске Курской области с украинских БПЛА были сброшены взрывные устройства. Пострадавших нет.

Рыльск является административным центром Рыльского района, находится на расстоянии около 50 км от границы с Украиной.