5 августа, 12:10
Военная операция на Украине

В Курской области начались восстановительные работы после атаки БПЛА

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что в результате взрыва повреждены 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме

ТАСС, 5 августа. Восстановительные работы начались в двух поврежденных административных зданиях и храме в городе Рыльске Курской области, где ночью была совершена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"В Рыльске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. В результате взрыва повреждено 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме", - написал он.

По словам губернатора, рабочие произвели замеры, изготовление окон займет около 10 дней.

В ночь на 5 августа в Рыльске Курской области с украинских БПЛА были сброшены взрывные устройства. Пострадавших нет.

Рыльск является административным центром Рыльского района, находится на расстоянии около 50 км от границы с Украиной. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация