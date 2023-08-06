6 августа, 13:32

Время ожидания в очереди к Крымскому мосту в обе стороны составляет около часа

Со стороны Тамани перед пунктом досмотра находится 430 транспортных средств, со стороны Керчи - 350

ТАСС, 6 августа. Автомобильная очередь перед пунктом досмотра к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 16:00 мск после временного перекрытия движения составила 430 транспортных средств, со стороны Керчи - 350. Время ожидания в обе стороны составляет около часа, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту в воскресенье.

"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 430 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 350 транспортных средств. Время ожидания - около часа", - говорится в сообщении.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. 

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