Германские экологи требуют отзыва лицензии на эксплуатацию СПГ-терминала на севере страны

Лицензия была выдана в нарушение нового закона, предусматривающего допуск вредных для окружающей среды производств только тогда, когда они привносят "значительный вклад" в энергобезопасность, указали в организации Deutsche Umwelthilfe

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в суд с требованием признать незаконным допуск к эксплуатации плавучего СПГ-терминала и регазификационной установки Neptune в Лубмине (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере Германии. Об этом DUH сообщила на своем сайте.

"Deutsche Umwelthilfe подает в суд против эксплуатации плавучего СПГ-терминала Neptune в Лубмине, которую считает незаконной. Подав иск в Федеральный административный суд, DUH требует отзыва лицензии, выданной Государственным управлением сельского хозяйства и окружающей среды Западной Померании на эксплуатацию терминала Deutsche ReGas", - указывается в тексте. Причиной этого являются "существенные недостатки" в утверждении.

Лицензия, как считают в организации, была выдана в нарушение нового закона, предусматривающего допуск вредных для окружающей среды производств только тогда, когда они привносят "значительный вклад" в энергобезопасность. СПГ-терминал в Лубмине, как подчеркнули в DUH, этим критериям не соответствует. Он наносит вред экосистеме бухты Грайфсвальдер-Бодден. "В процессе утверждения плавучего СПГ-терминала Neptune были проигнорированы такие важные аспекты, как движение судов и шумовое загрязнение. Следовательно, разрешение должно быть отозвано. То, что сейчас происходит в Лубмине, и то, что утверждено, - это две разные вещи", - сказал глава DUH Саша Мюллер-Креннер.

Ранее коммуна Бинц, входящая в состав района Рюген (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), выступила против строительства терминала для приема сжиженного природного газа, который должен появиться у острова Рюген в Балтийском море.

После начала специальной военной операции России на Украине Германия приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. В стране уже открылись несколько таких мобильных терминалов.

За первую половину этого года через три новых СПГ-терминала всего на рынок ФРГ поступило 33,8 тераватт-часов (ТВт·ч) газа, что соответствует 6,4% от общего объема импорта данного вида топлива в страну. Большая часть газа - около 21,8 ТВт·ч - пришлась на терминал в Вильгельмсхафене. Еще 5,2 ТВт·ч СПГ были импортированы через терминал в Брунсбюттеле, а терминал в Лубмине принял около 7 ТВт·ч газа. При этом СПГ импортируется в Германию преимущественно из США.