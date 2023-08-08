Минпромторг исключил дефицит тест-систем и препаратов против ВИЧ в России

Замглавы ведомства Екатерина Приезжева заявила о готовности отечественных производителей реагировать на любое увеличение спроса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дефицита тест-систем и препаратов против ВИЧ в России не ожидается, в стране широко представлена соответствующая продукция отечественного производства. Об этом сообщила в интервью ТАСС замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

"Все верно, нет. В стране широко представлены отечественные тест-системы. Производители обеспечены необходимым сырьем и расходными материалами. То есть в принципе мы готовы реагировать на любое увеличение спроса. Дефицита не ожидается", - сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли в России проблемы с наличием тест-систем и препаратов против ВИЧ.

Замглавы министерства отметила, что в России более 77% продукции, направленной на терапию ВИЧ, является отечественной. По данным госреестра лекарственных средств, в стране зарегистрированы 40 международных непатентованных наименований антиретровирусных препаратов, 35 из них производятся на территории России.

Также в стране также зарегистрировано 178 тест-систем на определение ВИЧ, из них 63% отечественного производства. Тесты производят порядка 15 российских производителей. Например, "Рапид Био" выводит на рынок современные тест-системы для профилактики ВИЧ-инфекции. Сегодня у компании на этапе регистрации находится тест-система для диагностики ВИЧ третьего поколения, которая может выявить вирус иммунодефицита в течение трех месяцев. Также проводятся клинические испытания тест-системы четвертого поколения, которая позволит диагностировать заболевание в течение двух дней, рассказала Приезжева.

Полная версия интервью будет опубликована в 08:00 мск.