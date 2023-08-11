11 августа, 02:55

В Забайкалье число заболевших корью увеличилось до семи

Пятеро из них - дети

ТАСС, 11 августа. Число заболевших корью в Чернышевском районе Забайкальского края возросло до семи, из них пятеро детей. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Роспотребнадзора.

"На 11 августа в поселке Жирекен зарегистрирован очаг подозрения на корь. Количество заболевших - семь, в их числе пять подростков и двое взрослых", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о пяти заболевших.

В настоящее время иммунизация против кори людей, которые контактировали с заболевшими, завершена, привиты 135 человек. Проводится работа в отношении отдаленных контактов, привиты 115 человек.

7 августа было зарегистрировано три очага подозрения на корь в поселке Жирекен. Пять пациентов были изолированы и доставлены в краевую клиническую инфекционную больницу. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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