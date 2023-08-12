Прощание с Верой Васильевой пройдет в Театре сатиры

Актриса будет захоронена на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой СССР, актрисой театра и кино Верой Васильевой, пройдет в Театре сатиры, где она прослужила 75 лет.

"Прощание с актрисой пройдет на основной сцене Театра сатиры <…> 12 августа 2023 года с 11:00 до 13:00, гражданская панихида - с 12:00", - сообщили в театре.

На 14:30 мск запланировано отпевание в храме Христа Спасителя. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

О смерти актрисы стало известно 9 августа. Соболезнования в связи с ее уходом из жизни выразили деятели культуры и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова, народная артистка РФ Алена Яковлева, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Путин назвал ее подлинно народной артисткой. Он отметил, что миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью. Любимова выразила уверенность в том, что творческое наследие актрисы бессмертно, а созданные ею образы в театре и кино останутся в памяти людей. Заславский отметил, что таких людей, как Васильева, можно называть ангелами-хранителями театра.

Калягин обратил внимание на то, что две великие актрисы - Вера Васильева и Юлия Борисова - ушли почти одновременно. По его словам, их присутствие наполняло жизнь высоким содержанием и высокими идеалами. "В нашем театральном Союзе Веру Кузьминичну очень любили, и еще до недавнего времени мы имели счастье с ней общаться. Она была очень светлым человеком, ее восхитительную улыбку невозможно забыть, казалось, что все беды ее обходят, а это было не так. Но она шла к людям всегда радостная, какая-то праздничная, давая надежду и внушая оптимизм", - вспоминает он Васильеву.