В девяти регионах Арктики пройдут соревнования по уборке мусора

Мероприятия состоятся с 26 августа по 3 сентября

ТАСС, 14 августа. Соревнования по сбору и сортировке мусора пройдут во всех девяти регионах Арктики с 26 августа по 3 сентября в рамках третьего Арктического кубка чистоты, сообщили ТАСС организаторы.

"Самые энергичные эковолонтеры Арктики объединятся в борьбе с мусором. Жители других регионов страны могут внести свой вклад, приобретая сувениры с рисунками победителей конкурса "Изображая Арктику", вырученные средства пойдут на очистку Арктики", - говорится в сообщении.

Первый Арктический кубок прошел летом 2021 года в пяти регионах - на Ямале, в Мурманской области, Ненецком округе, Карелии, Архангельской области. Состоялось 13 игр, в них приняли участие около 700 жителей и 85 членов команд. В 2022 турнир проходил в девяти регионах, состоялось 44 игры, в которых приняли участие 2,5 тысячи жителей и 447 членов команд.

"В этом году масштабы турнира снова увеличатся, и на 53 играх Арктического кубка ожидается уже четыре тысячи участников. Турнир проходит в два этапа - первый состоялся в июне, тогда 1 315 человек на 25 играх собрали около 40 тонн мусора. Одна из целей Чистых игр в Арктике - привлекать коренные малочисленные народы и вовлекать их в экологическое волонтерство. В борьбе с мусором на Чистых играх объединились ненцы, чукчи, эскимосы, селькупы, карелы, долганы, эвенки и ханты", - рассказали организаторы.