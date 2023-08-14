Очередей на Крымский мост со стороны Тамани не зафиксировали

Со стороны Керчи въезд на мост ожидают 100 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Въезд на Крымский мост со стороны полуострова по состоянию на 23:00 мск ожидают 100 автомобилей, со стороны Кубани очереди нет. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"23:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали мост. СК России возбудил уголовное дело. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.